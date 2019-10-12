السعودية: قانون جديد أتاح لـ14 ألف مواطنة استخراج جوازات سفر

حصلت 14 ألف مواطنة سعودية على جوازات للسفر بعد قانون يسمح للمرأة السعودية بالحصول على الجواز دون الحاجة إلى ولي الامر كما هو في السابق.

وقالت مديرية الجوازات في الرياض، إن 9 آلاف مواطنة حصلن على جوازات السفر عبر نظام "أبشر" الإلكتروني، فيما حصلت 5 آلاف امرأة على الجواز عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات داخل المملكة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها والذي صدر في أغسطس/أب الماضي.

وتعهد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، مع فتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم. بحسب "سبوتنيك".