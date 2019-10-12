بالفيديو: شابان يهددان مقيماً ويسلبانه ممتلكاته في شارع بالرياض.. والأجهزة الأمنية تطيح بهما

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على شابين أقدما على سلب مقيم تحت تهديد السلاح في حي اليرموك، في جريمة تم تداول مقطع فيديو لها.

ووفقاً للمعلومات نجحت الجهات الأمنية بالقبض على الشابين خلال ساعتين.

يشار إلى ان الجهات الأمنية تتعامل بكل حزم وقوة وصرامة تجاه كل من يحاول أن يقوم بإخلال الأمن.