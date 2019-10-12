حقيقة تطبيق ضريبة التبغ على الأغذية والمشروبات بالمطاعم المقدمة للشيشة

أكدت الجهات المسؤولة عدم صحة الأنباء المتداولة حول تطبيق ضريبة التبغ على الأغذية والمشروبات المقدمة في المحال المرخص لها بتقديم الشيشة ، وأن الضريبة ستقتصر على الشيشة ومنتجات الدخان فقط .

كما أكدت أنه لم يعلن بعد عن طريقة حساب ضريبة التبغ ، والتي سيتم نشرها تفصيلاً مع اللائحة بالجريدة الرسمية ليتم التطبيق بعدها.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا تطبيق الضريبة على المأكولات والمشروبات بما يعني دفع ضعف سعر الوجبة أو المشروب ، وسط تحذيرات من إرتياد المطاعم والكافيهات المقدمة للشيشة .

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبدأ الترخيص للمطاعم المقدمة للشيشة بناءً على اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها .