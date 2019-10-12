“صحة الرياض”: “طفلة السرطان” ليس لها أهلية علاج في “الشميسي”

ردّت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض على مناشدة والد الطفلة اليمنية “زينب”، والتي تعاني من ورم سرطاني في الدماغ، بالإبقاء عليها في مستشفى الشميسي، بأنه ليس لها أهلية علاج في المستشفيات الحكومية التخصصية والمرجعية! وذلك على الرغم من أن التوجيه الموجه من الديوان الملكي إلى وزارة الصحة بتاريخ 13 محرم -والتي بدورها أحالته إلى “صحة الرياض” بناء على طلب والدها- تحت الإجراء. وتفصيلاً، قالت “صحة الرياض”: “نفيدكم بأنه حسب الأنظمة المتبعة في وزارة الصحة فإن المريضة المذكورة ليس لها أهلية علاج في المستشفيات الحكومية التخصصية والمرجعية” بحسب صحيفة “سبق”.

وكان الديوان الملكي وجّه طلب والد الطفلة اليمنية زينب؛ المصابة بورم في الدماغ، إلى وزارة الصحة للعلاج، بعد أن تعذر في جازان؛ لعدم توافر الإمكانات نظراً لخطورة الحالة بحسب تقرير مستشفى الأمير محمد بن ناصر، والذي بيّن أنه من النوع الخطير، ويصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً، ولن يستجيب لأيّ نوع من العلاجات الكيماوية. وأوضح أن الحل الوحيد يكمن في العلاج الإشعاعي التلطيفي، وهو غير متوافر في المنطقة سوى في المراكز المتخصصة في كل من الرياض وجدة. وكانت الطفلة زينب تم نقلها إلى مستشفى الشميسي بالرياض عن طريق والدها حسين المجلي؛ حيث أُجريت لها عملية في الرأس، قبل أن يتم إخراجها لعدم توفر الإمكانات لمرضها، وناشد والدها حينها قائلا: “كلي أمل في وزارة الصحة بأن يتم إنهاء إجراءات علاجها بعد تحويل الطلب من الديون الملكي إلى الوزارة، والذي قيد برقم 2434 وتاريخ 13/ 01/ 1441 نظراً لظروفه المادية الصعبة”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع توفير تكاليف علاجه، ومناشدا ًالوزير النظر بشكل عاجل في الطلب الذي أحيل لـ”صحة الرياض” لعلاجها.