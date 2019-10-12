الجبير: العدوان التركي ينعكس سلبيًا على أمن المنطقة واستقرارها

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الهجوم التركي على سوريا، مطالبًا أنقرة بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية.

وقال الوزير الجبير، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ اليوم: نحث المجتمع الدولي على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أن «العدوان التركي ينعكس سلبيا على أمن المنطقة واستقراره».

وتابع: نؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري ودعمها لسيادة واستقلال سوريا وسلامتها الاقليمية والحل السياسي للازمة، مع ضرورة تهيئة الأجواء للحل السياسي.