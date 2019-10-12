112 مليون ريال سعودي لإعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في نيبال

وقع الصندوق السعودي للتنمية في كاتماندو أمس، اتفاقية قرض بمبلغ (112.500.000) ريال للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية في المناطق المتضررة من الزلزال بالنيبال, ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية النيبال .

ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال .

وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في نيبال إلى مبلغ إجمالي قدره (565) مليون ريال .

ويعبر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة النيبالية والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب النيبالي الصديق.