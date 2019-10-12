السعودية اليوم / "الأرصاد" تفعّل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث



جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان لها اليوم، أنها فعّلت "الخطة الوطنية لمكافحة التلوث", بالتعاون مع الجهات المختصة, وذلك إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأضاف البيان، أن الهيئة تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.

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19:39ت م

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