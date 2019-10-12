السعودية اليوم / الطيران العراقي يقصف ثلاثة أهداف لتنظيم " داعش" الارهابي في محافظة ديالى



بغداد 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

قصفت طائرات حربية عراقية من طراز" أف 16" اليوم ثلاثة أهداف تابعة لتنظيم " داعش" الارهابي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم بان العملية التي نفذت في شمال غربي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى بناء على معلومات استخبارية دقيقة ,اسفرت عن تدمير ثلاثة أهداف معادية تابعة لعناصر" داعش" ,هي مخزن رئيس للأسلحة والأعتدة وأوكاروقتل من فيها .

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18:05ت م

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