السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزيرا النقل المصري والعراقي



عمّان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم، وزيرا النقل المصري كامل الوزير والعراقي عبدالله لعيبي، الذين يزوران الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث أهمية تعزيز التعاون في قطاعات النقل المختلفة بين الأردن ومصر والعراق، والتأكيد على التعاون والتنسيق الذي يربط الدول الثلاث في قطاع النقل، على المستوى البري والبحري والجوي، وضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل حركة النقل بينها.

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17:33ت م

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