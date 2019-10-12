السعودية اليوم / الجزائر أحداث أمنية



الجزائر 23 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت عناصر مشتركة من الجيش والأمن وحرس الحدود الجزائري 58 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، من جنسيات مختلفة بعدة مدن جزائرية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانات متفرقة، انه تم مصادرة من المهربين والبالغ عددهم 21 شخصًا مركبتين ، و 35 مولدًا كهربائيًا، و41 مطرقة ضغط ، وجهاز كشف عن المعادن.

وأضافت أن عناصر من الجيش والأمن قبضت على خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة بمدينتي خنشلة وتيسمسيلت.

وأشارت المصادر نفسها إلى انه تم كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمحافظة تمنراست، يحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ، وثماني قذائف، وثماني حشوات دافعة لنفس القاذف (RPG-7)، وخمس صواريخ من نوع BM-21".

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17:23ت م

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