

القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

اختتم مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة ، لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وأكد أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكافة العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير .

وكان معالي وزير الدولة للشوون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد شارك في اجتماع تشاوري ضم رؤساء وفود, مصر ، والعراق ، ومملكة البحرين، والأردن ، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا في قصر التحرير بالقاهرة.

حضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

// انتهى //

17:04ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ع / سياسي / اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.