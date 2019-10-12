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2019-10-12 برعاية الأمير محمد بن سلمان.. القوات البحرية تنظم الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية (الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية) وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 من شهر نوفمبر المقبل بالرياض.

وكانت القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نجم الوقت (Star Time) قد وقعتا في وقت سابق اتفاقية تنظيم الملتقى وإطلاق التحضيرات الأولية للملتقى بحضور رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي، ومدير عام الشركة المنظمة (نجم الوقت) شايع القحطاني.

ويقدم الملتقى الذي يأتي تحت عنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية) ستة محاور رئيسيه تناقش كافة الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية.

ويشتمل كذلك على مؤتمر ومعرض مصاحب مجهز للشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.

ويعد الملتقى فرصة لمناقشة التحديات وفرص تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، حيث يلتقي فيه صناع القرار في البيئة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والشركات الرائدة حول العالم في هذا المجال.







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