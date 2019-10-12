2019-10-12

أرامكو تكشف عن أول استثماراتها في روسيا خلال زيارة بوتين المرتقبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يعلن خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، عن أول استثمار لشركة أرامكو السعودية في روسيا، في إطار التعاون بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق السيادية السعودي PIF.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال الزيارة المرتقبة يوم الاثنين المقبل، ووفقًا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقات بنحو ملياري دولار.

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وستقوم الأطراف بشراء حصة نسبتها 30% في “نوفوميت”، وهي شركة روسية متخصصة في صناعة مضخات عالية التقنية للقطاع النفطي. بالمقابل حصلت “نوفوميت” بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على تراخيص لدخول سوق المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم

ويأتي استثمار أرامكو بفضل تقارب قيادتي البلدين، الذي حدث في السنوات الماضية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعطاء زخم للتبادل التجاري والارتقاء به ليتماشى مع إمكانات البلدين.

كذلك تم الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وبالفعل تم اعتماد مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار.