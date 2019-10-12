- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أرامكو تكشف عن أول استثماراتها في روسيا خلال زيارة بوتين المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تكشف عن أول استثماراتها في روسيا خلال زيارة بوتين المرتقبة
ضمن 30 اتفاقية سيتم توقيعها بين البلدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المقرر أن يعلن خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، عن أول استثمار لشركة أرامكو السعودية في روسيا، في إطار التعاون بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق السيادية السعودي PIF.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال الزيارة المرتقبة يوم الاثنين المقبل، ووفقًا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقات بنحو ملياري دولار.
وستقوم الأطراف بشراء حصة نسبتها 30% في “نوفوميت”، وهي شركة روسية متخصصة في صناعة مضخات عالية التقنية للقطاع النفطي. بالمقابل حصلت “نوفوميت” بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على تراخيص لدخول سوق المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم
ويأتي استثمار أرامكو بفضل تقارب قيادتي البلدين، الذي حدث في السنوات الماضية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعطاء زخم للتبادل التجاري والارتقاء به ليتماشى مع إمكانات البلدين.
كذلك تم الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وبالفعل تم اعتماد مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تكشف عن أول استثماراتها في روسيا خلال زيارة بوتين المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.