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طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة على أجزاء من المناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أفادت الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 34 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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