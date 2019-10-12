تجاوباً مع “المواطن”.. تركيب ساهر على طريق الحرث – الخارش بصامطة

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تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. تركيب ساهر على طريق الحرث – الخارش بصامطة
للتخفيف من السرعة الجنونية والزائدة
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تجاوبت إدارة المرور ونظام”ساهر” مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “صور.. طريق الحرث _ الخارش بصامطة.. سرعة وتهور يحصدان أرواح المارة”.
وكان تقرير “متابعات الخليج 365” قد سلط الضوء على خطورة هذا الطريق والمؤدي إلى محافظة الحرث والذي حصد أرواح سالكي هذا الطريق والذي يمتد لأكثر من 15 كيلو بشكل مستقيم وأصبح مضمارًا لسباقات السيارات وخاصة أصحاب السيارات الرياضية وأيضًا من المراهقين والشباب.
كما سلط التقرير الضوء على عدم وجود مطبات صناعية أو نظام ساهر والحوادث المرورية المميتة وذلك بسبب السرعة الجنونية وأيضًا رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” وجود بقايا لبعض السيارات التي تعرضت لحوادث الانقلاب وارتطامها في الحاجز الحديدي.
وأشاد الأهالي ومرتادو هذا الطريق بدور”متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها المسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل الجهات المعنية، كما قدموا شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية على هذا التفاعل مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.
الجدير بالذكر أن الجهات المعنية، ركبت نظام ساهر على هذا الطريق وذلك للتخفيف من السرعة الجنونية والزائدة وخاصة أوقات الذروة في أيام الأسبوع.
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