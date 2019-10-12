، "قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2 ،

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يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.
يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم.الرياض معرض الصقور والصيد مطار الملك خالد الدولي عبدالرحمن العابسي قرناس
"قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-12
يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.
يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
06:12 PM
يقدمه "العابسي" بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي
يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.
يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم.
، "قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2 ،
المصدر : الخليج 365
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