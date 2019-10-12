، جامع البسام بالرياض يبث ترجمة مباشرة لخطبة الجمعة بالإنجليزية والأردية ،

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بدأ جامع سليمان بن عبدالعزيز البسام، في مدينة الرياض، الجمعة، البث التجريبي بترجمة الخطبة مباشرة عبر شاشات كبيرة باللغتين الإنجليزية والأردية.
جاء ذلك، وسط ترحيب من الجاليات المسلمة التي تصلي في الجامع الذي يقع في حي قرطبة الشرقية.
وقال إمام وخطيب الجامع، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الأحمد، إنه بفضل الله، اعتبارًا من خطبة يوم 12 صفر 1441هـ، الموافق 11 أكتوبر 2019م، تترجم الخطبة ترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والأردية.
وأضاف: إن شاء الله، سيتم العمل على زيادة اللغات التي تهم المسلمين، والبث المباشر لترجمة الخطبة بلغة الإشارة في الأيام المقبلة.
وتابع: "تلقينا ترحيباً بالغاً من الجاليات المسلمة حول هذه الخطوة المباركة، ولله الحمد".
وأشار إلى أن هذه الخطوة بدعم ومتابعة كاملة من المشرف على الجامع، الشيخ بسام بن سليمان البسام، وتنسيق مستمر مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي تدعم تطوير كل ما يهم المساجد والمصلين.
يذكر أن الجامع، جرى إنشاؤه وبناؤه بطريقة حديثة ومبتكرة، وافتتح في بداية العام الهجري 1440هـ، ويضم عددًا من المرافق ومن ضمنها: مركز سليمان بن عبدالعزيز البسام التعليمي الخيري.
الرياض جامع البسام الخطبة الإنجليزية الأردية قرطبة الشرقية
جامع البسام بالرياض يبث ترجمة مباشرة لخطبة الجمعة بالإنجليزية والأرديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12
بدأ جامع سليمان بن عبدالعزيز البسام، في مدينة الرياض، الجمعة، البث التجريبي بترجمة الخطبة مباشرة عبر شاشات كبيرة باللغتين الإنجليزية والأردية.
جاء ذلك، وسط ترحيب من الجاليات المسلمة التي تصلي في الجامع الذي يقع في حي قرطبة الشرقية.
وقال إمام وخطيب الجامع، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الأحمد، إنه بفضل الله، اعتبارًا من خطبة يوم 12 صفر 1441هـ، الموافق 11 أكتوبر 2019م، تترجم الخطبة ترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والأردية.
وأضاف: إن شاء الله، سيتم العمل على زيادة اللغات التي تهم المسلمين، والبث المباشر لترجمة الخطبة بلغة الإشارة في الأيام المقبلة.
وتابع: "تلقينا ترحيباً بالغاً من الجاليات المسلمة حول هذه الخطوة المباركة، ولله الحمد".
وأشار إلى أن هذه الخطوة بدعم ومتابعة كاملة من المشرف على الجامع، الشيخ بسام بن سليمان البسام، وتنسيق مستمر مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي تدعم تطوير كل ما يهم المساجد والمصلين.
يذكر أن الجامع، جرى إنشاؤه وبناؤه بطريقة حديثة ومبتكرة، وافتتح في بداية العام الهجري 1440هـ، ويضم عددًا من المرافق ومن ضمنها: مركز سليمان بن عبدالعزيز البسام التعليمي الخيري.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
06:11 PM
"الأحمد": العمل مستمر على زيادة اللغات التي تهم المسلمين
بدأ جامع سليمان بن عبدالعزيز البسام، في مدينة الرياض، الجمعة، البث التجريبي بترجمة الخطبة مباشرة عبر شاشات كبيرة باللغتين الإنجليزية والأردية.
جاء ذلك، وسط ترحيب من الجاليات المسلمة التي تصلي في الجامع الذي يقع في حي قرطبة الشرقية.
وقال إمام وخطيب الجامع، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الأحمد، إنه بفضل الله، اعتبارًا من خطبة يوم 12 صفر 1441هـ، الموافق 11 أكتوبر 2019م، تترجم الخطبة ترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والأردية.
وأضاف: إن شاء الله، سيتم العمل على زيادة اللغات التي تهم المسلمين، والبث المباشر لترجمة الخطبة بلغة الإشارة في الأيام المقبلة.
وتابع: "تلقينا ترحيباً بالغاً من الجاليات المسلمة حول هذه الخطوة المباركة، ولله الحمد".
وأشار إلى أن هذه الخطوة بدعم ومتابعة كاملة من المشرف على الجامع، الشيخ بسام بن سليمان البسام، وتنسيق مستمر مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي تدعم تطوير كل ما يهم المساجد والمصلين.
يذكر أن الجامع، جرى إنشاؤه وبناؤه بطريقة حديثة ومبتكرة، وافتتح في بداية العام الهجري 1440هـ، ويضم عددًا من المرافق ومن ضمنها: مركز سليمان بن عبدالعزيز البسام التعليمي الخيري.
، جامع البسام بالرياض يبث ترجمة مباشرة لخطبة الجمعة بالإنجليزية والأردية ،
المصدر : الخليج 365
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