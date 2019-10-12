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نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان، الخميس الماضي، برنامج "صناع التدريب"، للمدربين والمدربات الجدد، للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، بقاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، فوزي بن أحمد رضوان، اللقاء، ورحب بالمدربين والمدربات الجدد، وهنأهم لانضمامهم لكوكبة الكادر التدريبي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه البرامج التي تضعهم على بداية مسارهم المهني.
وقال إن على عاتقهم يقع رسم مستقبل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني في المنطقة، الذي يتطلع إليه وطننا الغالي، وينتظر منهم الكثير من خلال رسالتهم التدريبية كل في تخصصه.
وختم كلمته بالدعاء، بأن يحفظ الله، الوطن ويديم علينا الأمن والأمان، ودعا للجميع بالتوفيق والسداد.
وانطلق البرنامج من خمسة محاور هي: "أخلاقيات العمل واللائحة التدريبية للكليات والمعاهد، قدمها مدير المعهد الصناعي الثانوي بصبيا ناصر سرحا، ومهارات الاتصال وطرق التدريب والتدريس الحديثة، ومنحنى الدرجات وفق معايير الجودة، قدمها ندر زميم ومحمد عريشي، وبرنامج رايات وآلية إدخال غياب المتدربين، قدمها م. محمد آل خيرات، والتدرب الإلكتروني، قدمها م. يحيى بهكلي، والتقنية المعلوماتية قدمها علي نجمي".
التدريب التقني والمهني في جازان ينفذ ورش عمل "صناع التدريب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12
نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان، الخميس الماضي، برنامج "صناع التدريب"، للمدربين والمدربات الجدد، للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، بقاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، فوزي بن أحمد رضوان، اللقاء، ورحب بالمدربين والمدربات الجدد، وهنأهم لانضمامهم لكوكبة الكادر التدريبي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه البرامج التي تضعهم على بداية مسارهم المهني.
وقال إن على عاتقهم يقع رسم مستقبل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني في المنطقة، الذي يتطلع إليه وطننا الغالي، وينتظر منهم الكثير من خلال رسالتهم التدريبية كل في تخصصه.
وختم كلمته بالدعاء، بأن يحفظ الله، الوطن ويديم علينا الأمن والأمان، ودعا للجميع بالتوفيق والسداد.
وانطلق البرنامج من خمسة محاور هي: "أخلاقيات العمل واللائحة التدريبية للكليات والمعاهد، قدمها مدير المعهد الصناعي الثانوي بصبيا ناصر سرحا، ومهارات الاتصال وطرق التدريب والتدريس الحديثة، ومنحنى الدرجات وفق معايير الجودة، قدمها ندر زميم ومحمد عريشي، وبرنامج رايات وآلية إدخال غياب المتدربين، قدمها م. محمد آل خيرات، والتدرب الإلكتروني، قدمها م. يحيى بهكلي، والتقنية المعلوماتية قدمها علي نجمي".
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:54 PM
للفصل الأول من العام ١٤٤٠/١٤٤١هـ
نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة جازان، الخميس الماضي، برنامج "صناع التدريب"، للمدربين والمدربات الجدد، للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، بقاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، فوزي بن أحمد رضوان، اللقاء، ورحب بالمدربين والمدربات الجدد، وهنأهم لانضمامهم لكوكبة الكادر التدريبي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه البرامج التي تضعهم على بداية مسارهم المهني.
وقال إن على عاتقهم يقع رسم مستقبل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني في المنطقة، الذي يتطلع إليه وطننا الغالي، وينتظر منهم الكثير من خلال رسالتهم التدريبية كل في تخصصه.
وختم كلمته بالدعاء، بأن يحفظ الله، الوطن ويديم علينا الأمن والأمان، ودعا للجميع بالتوفيق والسداد.
وانطلق البرنامج من خمسة محاور هي: "أخلاقيات العمل واللائحة التدريبية للكليات والمعاهد، قدمها مدير المعهد الصناعي الثانوي بصبيا ناصر سرحا، ومهارات الاتصال وطرق التدريب والتدريس الحديثة، ومنحنى الدرجات وفق معايير الجودة، قدمها ندر زميم ومحمد عريشي، وبرنامج رايات وآلية إدخال غياب المتدربين، قدمها م. محمد آل خيرات، والتدرب الإلكتروني، قدمها م. يحيى بهكلي، والتقنية المعلوماتية قدمها علي نجمي".
، التدريب التقني والمهني في جازان ينفذ ورش عمل "صناع التدريب" ،
المصدر : الخليج 365
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