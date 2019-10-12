وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.التحالف العربي غارات جوية مليشيا الحوثي إيران حجة الحمراء مستبأ حرض

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ.

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 06:51 PM

سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات

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مقاتلات التحالف تدكّ مواقع وتجمعات للحوثيين في حجة

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ.

وأضاف أن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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