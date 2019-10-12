محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى غلق المجال الجوي أمام أنقرة اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد هجوم تركيا على شمال سوريا بإنعاش تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى هجمات بسيارات ملغومة نفذها التنظيم في مدينتي قامشلي والحسكة وأوضح القيادي الكبير في "قسد" ريدور خليل، في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش"، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا. ودعا "خليل" دول التحالف التي تقاتل "داعش" إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.قسد الأكراد تركيا سوريا 12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 06:45 PM دعت إلى غلق المجال الجوي أمام أنقرة Advertisements "قسد": الهجوم التركي على شمال سوريا أنعش "داعش" "قسد": الهجوم التركي على شمال سوريا أنعش "داعش" اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد هجوم تركيا على شمال سوريا بإنعاش تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى هجمات بسيارات ملغومة نفذها التنظيم في مدينتي قامشلي والحسكة وأوضح القيادي الكبير في "قسد" ريدور خليل، في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش"، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا. ودعا "خليل" دول التحالف التي تقاتل "داعش" إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية. الكلمات المفتاحية ، "قسد": الهجوم التركي على شمال سوريا أنعش "داعش" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قسد": الهجوم التركي على شمال سوريا أنعش "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.