السعودية | في يومه الأول .. حضور لافت يسجله معرض الصقور والصيد السعودي

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

مع ساعات إنطلاقته الأولى شهدت بوابات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية حضورًا لافتًا من الزوار بمختلف شرائحهم حيث خيمت الأجواء العائلية على فعاليات المعرض والمقام في واجهة الرياض المستمر لغاية الثلاثاء القادم.

وتزامن الأقبال الكبير من قبل العائلات على المعرض مصطحبين أولادهم مع إجازة نهاية الأسبوع، وتوقعت اللجنة المنظمة أن يتواصل الإقبال الجماهيري على المعرض والذي لوحظ ارتفاع أعداد زوار اليوم الأول فيه مقارنة بنسخته الأولى العام الماضي.

وأبدى الزوار إعجابهم بالتنوع الذي يشهده المعرض، ولفتوا إلى أنه نجح في استقطاب كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، حيث تفاوتت أعمار مرتاديه بين كبار السن والشباب إلى جانب الأطفال، الذين وجدوا في الأركان التي خصصت لهم متعة وفائدة حيث قدمت مجموعة من المعارف والعلوم المتعلقة بحياة الصقور وأنواعها وأشكالها وما تعنيه للعرب من عزة وفخر وكبرياء ونبل، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة الأخرى والتي جاءت ملبية رغبات الزوار.

Advertisements

يذكر أن المعرض يحتوي في نسخته الثانية على فعاليات متعددة، طابعها التنوع والشمول، مقارنة بدورته الأولى في العام الماضي، إذ يغلب على المعرض هذا العام طابع التوسع في الفعاليات وتميزها.

وتشارك هذا العام أكثر من 20 دولة في المعرض، مما تطلب زيادة المساحة التي أقيم عليها المعرض بنسبة كبيرة، وبينما كانت مساحته في الدورة السابقة 15 ألف متر مربع، تقام فعالياته هذا العام على مساحة قدرها 36 ألف متر مربع، ويشارك في هذا العام 350 عارضاً، بينما هناك 250 عارضاً مشاركاً في نسخة المعرض الأولى.

أما بالنسبة للأقسام وعدد الزوار، فإن المعرض يحتوي هذا العام على 30 قسماً متخصصاً، بينما كان عدد أقسام المعرض في نسخته الأولى 26 قسماً.