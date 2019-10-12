شكرا لقرائتكم إسعاف المنية ينفذ 10 مهمات بتمويل من إغاثي الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-12 إسعاف المنية ينفذ 10 مهمات بتمويل من إغاثي الملك سلمان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 10 مهمات إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات, بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية ومهمات نقل مرضى المدينة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.







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