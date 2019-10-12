الان تتابع "شؤون الحرمين" تعلن تعيين الدكتور بندر بليلة خطيبا للمسجد الحرام.. والدوسري إماما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.
وجاءت التعيينات كالتالي:
تعيين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيباً للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي.
كما شملت التعيينات فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إمامًا للمسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامًا للمسجد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر "شؤون الحرمين" تعلن تعيين الدكتور بندر بليلة خطيبا للمسجد الحرام.. والدوسري إماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.