"شؤون الحرمين" تعلن تعيين الدكتور بندر بليلة خطيبا للمسجد الحرام.. والدوسري إماما

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.

Advertisements

وجاءت التعيينات كالتالي:

تعيين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيباً للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي.

كما شملت التعيينات فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إمامًا للمسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامًا للمسجد النبوي.