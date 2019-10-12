شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (السبت)، صدور الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء في المسجد الحرام. ووفقا لما ذكرته «رئاسة الحرمين» عبر حسابها في «تويتر»، فقد تمت الموافقة على ما يلي: • تعيين الشيخ الدكتور بندر بليلة خطيباً للمسجد الحرام. Advertisements • تعيين الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيباً للمسجد الحرام • تعيين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام. • تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب الحميد خطيباً للمسجد النبوي. • تعيين الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إماماً للمسجد النبوي. • تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إماماً للمسجد النبوي.



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