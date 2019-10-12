شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إغلاق «الغذاء والدواء» 50% من مصانع الأدوية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانا حول ما يتم تداوله من تصريح بأن الهيئة أغلقت 50% من مصانع الأدوية التي زارتها في عام 2019 غير دقيق، كاشفة أن ذلك غير دقيق.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر»: نشرت صحيفة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر خبراً تحت عنوان (إغلاق 50% من مصانع الأدوية.. وضبط أغذية ملوثة بالإشعاع)، لكن العنوان ومضمون الخبر غير دقيق، إذ إن ما تم نقله عن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاشم الجضعي ثم نشره لم يكن يتعلق بمصانع محلية داخل المملكة، إذ ذكر أثناء لقائه بإعلاميي المنطقة الشرقية في معرض حديثه أن الهيئة وضمن جهودها في تكثيف الرقابة تقوم بالتعاون مع الدول المصدرة بحملات تفتيش على مصانع الأدوية والأغذية في دولة المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية، وقد أسفرت إحدى تلك الحملات في دولة مصدرة عن إغلاق 50% من المصانع التي تمت زيارتها في تلك الدولة بعد إيقاف تعاملنا معها بسبب مخالفات تم رصدها، مؤكدين أن المقصود مصانع خارج المملكة وليست مصانع محلية.