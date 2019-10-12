، مركز خدمة اللغة العربية يطلق دورة جديدة في البرازيل وأوزبكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامجه الدولي في عدد من المدن خلال أكتوبر الجاري

بدأ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أنشطة دورته الجديدة من برنامجه الدولي "شهر اللغة العربية"، في عدد من المدن البرازيلية، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويستمر المركز في تقديم مجموعة من البرامج العلمية والأنشطة اللغوية في خدمة اللغة العربية على مدى شهر كامل، ضمن جهوده على الصعيد الدولي.

وقال الأمين العام المكلف للمركز، الدكتور محمود إسماعيل صالح: إن برنامج "شهر اللغة العربية" في البرازيل، يضم مجموعة من الفعاليات اللغوية "دورات تدريبية، ندوات، محاضرات، مسابقات، معارض ثقافية"، وينظّمها المركز بدعم ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في البرازيل، وبالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأميركا اللاتينية ومشاركات من المتخصصين من الجامعة الإسلامية.

وينظم المركز خلال الشهر، دورات تدريبية في تطوير مهارات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وطرائق واستراتيجيات تعلم اللغة الثانية، وندوتين علميتين حول واقع تعليم اللغة العربية في البرازيل والجهود السعودية في خدمة اللغة العربية.

كما ينظم معرضًا عن الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية، ومسابقات مهارات اللغة العربية لطلاب وطالبات المدارس العربية، والملتقى العلمي السعودي البرازيلي للأساتذة المتخصصين بالعربية.

وأطلق المركز في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، برنامجه في مدينة فوز دو أغواسو، بدورة تطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، بحضور عدد من المتدربين والمتعلمين، قدمها الدكتور تركي الملحم، لمدة ثلاثة أيام.

كما قدم خلال الأسبوع الأول، محاضرة بعنوان: "معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.. المهارات والكفايات".

وقدم الدكتور سلمان الجابري، في الأسبوع الثاني، دورة: "طرائق واستراتيجيات تعليم اللغة الثانية"، للمعلمين في مدينة فلوريانابلس، ومحاضرة، بعنوان "دور الأنشطة الصيفة واللاصفية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها".

واختتم الأسبوع الثاني، بمسابقتي القصة القصيرة، وأفضل رسالة، وخصصت للطلاب في المدرسة العربية.

من جانب آخر، أطلق المركز برنامجه التدريبي لمعلمي اللغة العربية في أوزبكستان، ويقدمه أ.د حسن الشمراني، بعنوان: "مهارات تعليم العربية لغة ثانية".

وتقتضي طبيعة عمل المركز الدولية، تعميق الشراكات وتكثيف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة لكل الجهات المعنية بخدمة اللغة العربية وثقافتها، ويأتي البرنامج التدريبي في العاصمة الأوزبكية بمشاركة 50 متدربًا من معلمي اللغة العربية في أوزبكستان.

وضمن جهوده في مجال النشر، أصدر المركز، العدد السابع من مجلته العلمية المحكمة "اللسانيات العربية"، ويدعو المركز المختصين والباحثين إلى المشاركة في مواضيع المجلات العلمية المحكمة التي يصدرها، والاطلاع عليها بزيارة الموقع الشبكي له.

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