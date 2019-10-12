محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة تحقق مع شخصين قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم (السبت) في ولاية نيويورك الأمريكية. وبحسب ما أورد "روسيا اليوم" أفاد مصدر أمني لصحيفة "نيويورك بوست" بأن الحادث وقع في أحد النوادي جنوبي منطقة بروكلين في المدينة. وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستجوب الشرطة شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث.نيويورك أمريكا بروكلين نيويورك .. مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12 قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم (السبت) في ولاية نيويورك الأمريكية. وبحسب ما أورد "روسيا اليوم" أفاد مصدر أمني لصحيفة "نيويورك بوست" بأن الحادث وقع في أحد النوادي جنوبي منطقة بروكلين في المدينة. Advertisements وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستجوب الشرطة شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث. 12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 05:05 PM الشرطة تحقق مع شخصين الشرطة تحقق مع شخصين قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم (السبت) في ولاية نيويورك الأمريكية. وبحسب ما أورد "روسيا اليوم" أفاد مصدر أمني لصحيفة "نيويورك بوست" بأن الحادث وقع في أحد النوادي جنوبي منطقة بروكلين في المدينة. وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستجوب الشرطة شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث. ، نيويورك .. مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار ،

المصدر : الخليج 365

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