، للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.
وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.
يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخليج الشرق الأوسط السعودية الإمارات إيران
للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربيةعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-10-12
تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.
وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.
يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
04:30 PM
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:53 PM
بالتزامن مع زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات
تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.
وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.
يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.
، للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.