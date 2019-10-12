، بموافقة الملك.. تعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بليلة" و"الجهني" و"الدوسري" للحرم المكي.. و"ابن طالب" و"المهنا" و"الحذيفي" للنبوي

أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقع "تويتر"، عن صدور صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.

وبحسب القرار، فقد تم تعيين ‏فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبين للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي.

كما شمل القرار، تعيين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

الرئاسة العامة بشؤون الحرمين الشريفين الأئمة والخطباء