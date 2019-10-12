، زيارة حاملي التأشيرة  "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية ،

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تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.
ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.السعودية أمريكا بريطانيا تأشيرة الزيارة السياحية الزيارة التجارية
زيارة حاملي التأشيرة "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعيةخالد خليل الخليج 365 2019-10-12
تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.
ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:28 PM
الأنظمة واللوائح الجديدة ستصب في صالح تعزيز القطاع السياحي
تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.
ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.
، زيارة حاملي التأشيرة "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية ،
المصدر : الخليج 365
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