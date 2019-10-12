عاجل اليمن : ورد للتو : عطوان يعلن نهاية الحرب في اليمن وإطلاق بالونة اختبار .. ويكشف عن خطوة عسكرية قلبت الأمور رأسًا على عقب

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : عطوان يعلن نهاية الحرب في اليمن وإطلاق بالونة اختبار .. ويكشف عن خطوة عسكرية قلبت الأمور رأسًا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأكاديمي الإماراتي، مستشار ولي عهد أبوظبي السابق، عبد الخالق عبد الله، يوم أمس، عن قرب انتهاء الحرب في اليمن.

وقال عبد الله، وهو مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر" أبشركم أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن".

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، بأن "السعودية تدرس بجدية وقف إطلاق النار المتبادل في اليمن"، معززة هذه التسريبات بقيام الرياض بفتح خط اتصال مباشر مع رئيس المجلس السياسي في صنعاء".

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رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان، قال في حديث لـ"بانوراما" أن "الحديث عن إنهاء الحرب في اليمن بات جدياً، لأن التحالف الذي يقود الحرب في اليمن وصل إلى طريق مسدود، وأصبحت الحرب تشكل عبأً كبيراً عليه".

وأضاف أن "الحرب انقلبت سلباً وكارثية على التحالف، خاصة بعد الهجوم الذي أستهدف معمل بقيق وحقل خريص ونجران".

ورداً على سؤال أشار عطوان أن "حديث المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب على اليمن، هو بالون إختبار، تمهيداً لإعلان رسمي عن إنهاء الحرب".

كما أوضح أن "حديث المستشار السابق لم يكن ليحصل لولا حصوله على ضوء أخضر من الدولة والمسؤولين، إذ أنه فعلياً يتحدث بإسمهم".

المصدر: سبوتنيك