السعودية اليوم / إنذار 169 منشأة غذائية مخالفة بحي المعابدة



مكة المكرمة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

قامت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بحملة تصحيحية خلال شهر محرم الماضي على جميع المنشآت الغذائية الواقعة, ضمن نطاق البلدية, وفي إطار جهودها المستمرة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة بالمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أنه جرى خلال الحملة زيارة 589 منشأة غذائية, حيث جرى إغلاق 15 محلاً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 169 محلاً مخالفاً للتعليمات الصحية، ومصادرة وإتلاف 310 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أدوات حديدية و أواني تالفة, مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة.

وأضاف المهندس ياسر مكاوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابيّة وتكثيف الزيارات الدوريّة، من خلال مراقبي البلدية الذين يعملون على رصد وتصحيح المخالفات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والإسهام في تقديم غذاء صحي آمن للجميع.

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16:52ت م

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