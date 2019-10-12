السعودية اليوم / وفد من صندوق موظفي سابك الخيري يزور جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

زار وفد من أعضاء صندوق موظفي سابك الخيري "بر" أمس، جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة "رؤية"، للاطلاع على أبرز برامج ومشروعات الجمعية وتعزيز أوجه التعاون.

واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني، أبرز الجهود التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها والمستفيدين، إلى جانب التعريف بعدد من المبادرات التي تتميز بها "رؤية" وتبرز قدرات وإمكانيات المكفوفين وضعاف البصر كمبادرة توزيع المصحف الشريف بطريقة الخط البارز "برايل" على المكفوفين بمختلف دول العالم ، ومبادرة المطبخ الناطق ، بالإضافة إلى التعريف بمطبعة الجمعية التي تعد من أبرز طابعات المكفوفين على مستوى المملكة.

فيما أبدى الوفد إعجابه بما شاهد من مشاريع ومبادرات تعكس حسن الأداء وكفاءة وفاعلية البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

// انتهى //

15:40ت م

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