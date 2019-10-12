السعودية اليوم / تقنية الدوادمي تعلن بدء التسجيل في المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية المجتمعية "أتقن" غداً



الدوادمي 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الدوادمي ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، عن بدء التسجيل غداً في برنامج التدريب المجتمعي بالكليات التقنية للتخصصات التقنية المتاحة في برنامج "أتقن" المرحلة الخامسة، ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المجتمعية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

وبينت الكلية أن التخصصات التقنية المتاحة تشمل تخصص شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وتخصص التصميم بالفوتوشوب والإلستريتور، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، وصيانة الجوال، ومقدمة في أمن المعلومات الأمن السيبرالي، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وسيبدأ التدريب في البرامج بتاريخ 28 / 2 /1441هـ خلال الفترة المسائية، ومدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً يمنح المتدرب شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والبرامج متاح لكافة فئات المجتمع العمرية ابتداءً من سن 15 عامًا فما فوق ويشمل الموظفين وغير الموظفين من أفراد المجتمع.

// انتهى //

15:33ت م

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