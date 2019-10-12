

الجبيل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الجبيل والبلديات التابعة 122 جولة تفتيشية أسفرت عن إتلاف 1200 كيلو جرام من لحوم الأبقار والأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي تنفذها منذ أسبوعين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن بلدية محافظة الجبيل قامت بتحرير 65 مخالفة، و توجيه 34 إنذاراً، من خلال الجولات الميدانية على محال بيع الأغذية, التي شملت أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات إعداد المواد الغذائية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية في محال بيع الأغذية وحصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض والتأكد من أن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية و عليها أختام البلدية.

وبين المهندس الدويش أن البلدية رصدت العديد من المخالفات التي استدعت الإقفال الفوري للمحلات المتمثلة في تدني مستوى النظافة وعطل أجهزة مصائد الحشرات وعدم وجود شهادات صحية للعاملي، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أية مخالفة قد تضر بالمواطنين, مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في سبيل الحفاظ على صحة المواطن و المقيم على حدٍ سواء.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940, وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالمحافظة.

// انتهى //

15:30ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الجبيل تصادر وتتلف 1200 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة وتحرر 65 مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.