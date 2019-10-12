شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:59 مساءً, 12 أكتوبر 2019 م أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل تدشين التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بحضور رئيس الاتحاد الماليزي لوكالات العمرة والحج الداتو رزالي محمد شام، والأمين العام الفخري للوكالات العمرة والحج الداتو جفري سليمان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، والإعلاميين، والوكالات السياحية.

واوضح السفير قطان في كلمه خلال الحفل ما تزخر به المملكة العربية السعودية من تراث عالمي وطبيعة ثرية, بالإضافة لعدد من المواقع التاريخية، والفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.