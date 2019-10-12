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2019-10-12 استدعاء 205 مركبات من نوع RAM 1500 بسبب خلل خطير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 205 مركبات من نوع رام “RAM 1500” موديل 2019. Advertisements وأوضحت التجارة أن الاستدعاء يأتي لاحتمالية انفصال دواسة الفرامل مما يؤدي إلى تعذر فرملة المركبة وزيادة خطر وقوع حادث. ولفتت التجارة إلى أن الإجراء المطلوب هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط هنا والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.







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