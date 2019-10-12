2019-10-12

أمطار وسيول على المدينة والمدني: لا تخرجوا إلا للضرورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على محافظات (العلا – بدر – خيبر -وادي الفرع – ينبع).

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في سياق متصل، شدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني على ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأكد الجهني ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، مع متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.