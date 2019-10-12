هذه أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في حفرالباطن

2019-10-12

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن

تشهد محافظة حفرالباطن في الفترة الحالية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأراضي إذ بلغ سعر قطعة الأرض في النخيل ٢٢٠ ألف ريال بمساحة ٦٥٠ متراً مربعاً، وفي حي الخالدية ١٩٠ ألف ريال بمساحة ٣٥٠ متراً مربعاً، أما في حي النايفة فوصلت أسعار الأراضي إلى ١٢٠ ألف ريال وبسعر ١٩٠ ألف ريال تبدأ أسعار الأراضي بحي المحمدية وفي حي الفحص الدوري وصلت أسعار الأراضي إلى ١٤٠ ألف ريال.

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ويأتي ذلك رغم أن بعض الأحياء تفتقد البنيةَ التحتية وبعض الخدمات الأمر الذي أثار استياء عدد من أهالي المحافظة.

وفي تصريح إلى “متابعات الخليج 365“، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة حفر الباطن محمد عبدالله شايع النفيسه أن السوق العقاري يمر بمرحلة تصحيحية ليشهد ارتفاعاً في حركة المبيعات خلال العام الحالي وذلك بسبب التسهيلات التي تقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ممثلة في وزارة الإسكان لدعم 140 ألفاً من العسكريين، إضافة إلى المشروعات التي نفذتها وزارة الإسكان وأعلنت عنها، وإعلان صندوق التنمية العقاري عن 100 ألف مستفيد؛ ما أدى إلى انتعاش السوق العقاري.

وأضاف النفيسة: من المتوقع انخفاض الأسعار واستقرارها للوضع الطبيعي الذي يسمح لذوي الدخل المحدود والمتوسط بامتلاك وحدة سكنية بحلول 2020.