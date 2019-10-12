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2019-10-12 إصابة شخصين في اشتعال لحظي بمطعم في الجبيل متابعات الخليج 365 - الجبيل باشر الدفاع المدني في الجبيل، صباح اليوم السبت، حادث اشتعال لحظي في مطعم بحي الحمراء. Advertisements وأوضح المدني أن الاشتعال اللحظي كان نتيجة لتسرب غاز البترول المسال (غاز الطبخ)، فيما نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. ونشر المدني صورًا تبين المطعم الذي تعرض للاشتعال اللحظي، فيما لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن هوية المصابين.







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