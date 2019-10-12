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فيديو.. تصرف طائش من شاب يتأرجح أعلى عامود إنارة!
متابعات الخليج 365 - القنفذة
أقدم شاب على تسلق عمود إنارة بجوار مدرسته في القنفذة، ارتفاعه أكثر من 15 مترًا، قبل أن يتأرجح أعلى العامود ويعود للأسفل.
وأظهر مقطع فيديو السلوك الطائش من الشاب وتعريضه حياته للخطر من أجل التفاخر بتسلق عامود إنارة.
وطالب مواطنون ومقيمون، الجهات المعنية بمباشرة الحالة، واتخاذ ما يلزم حيالها لتكون بمثابة رادع لأقرانه من الشباب ممكن يخاطرون بحياتهم في أعمال قد تعرض حياتهم للخطر.
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