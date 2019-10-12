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بومبيو: سندعم المملكة بالمزيد من القوات والعتاد لردع إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تواصل دعم المملكة من أجل استعادة الردع ضد العدوان الإيراني، محذراً النظام من انهيار اقتصادي وشيك.
وقال بومبيو: “تقوم الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية وللمساعدة في استعادة الردع ضد العدوان الإيراني”.
وحذر إيران من مغبة مواجهة انهيار اقتصادي في حال واصلت عدوانها، قائلاً: “يجب أن يغير النظام الإيراني سلوكه ويتصرف كدولة طبيعية أو يمكن أن يشاهد انهياراً اقتصادياً”.
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد أعلن في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية.
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