بعد إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن.. البرنامج يرد على استفسارات…

أكد حساب المواطن صباح اليوم الخميس على أنه تم إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن ” دفعة شهر أكتوبر”، المكتملة طلباتهم، ويمكن للمسجلين في البرنامج التأكد من حالة الدفعة من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهم ثم الاطلاع على الدفعات المالية، حيث يتم الإيداع بشكل دوري وشهري في العاشر من كل شهر ميلادي وقد يتم تقديمه أو تأخيره يومًا إذا صادف موعد الإيداع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، وعقب إيداع الدفعة وردت إلى حساب المواطن عدة استفسارات من المواطنين، قام البرنامج بالرد عليها وتوضيحها لإزالة أي غموض حول الدفعات وكل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن.

إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة

ورد حساب المواطن على استفسار حول إمكانية المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، فقال يمكن ذلك في الحالات التالية:

المرأة المهجورة ( التي هجرها زوجها).

المتزوجة من غير سعودي.

زوجة سجين.

زوجة فاقد الأهلية.

المرأة التي زوجها غائب.

وفي هذه الحالات يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، والمتزوجة التي لا تنطبق عليها إحدى الحالات المذكورة تُضاف كتابع مع رب الأسرة.

وردًا على وضع من تم إضافته كتابع قبل تاريخ 10 أكتوبر، قال حساب المواطن : “سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

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وذكّر برنامج حساب المواطن بشروط الأهلية في البرنامج وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وأوضح البرنامج أن معاييرالاستحقاق تقوم على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة الـ23 من حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، انه تم إيداع 206 مليار ريال دفعة الـ23 من حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين دفعة شهر أكتوبر وكانت تفاصيل الدفعة كما يلي: