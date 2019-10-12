شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين بحريق مطعم في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني بالجبيل حادثة اشتعال في مطعم بحي الحمراء، نتيجة تسرب غاز الطبخ المسال. وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» أنه نتج عن الحادثة إصابة شخصين تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.



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