شكرا لقرائتكم خبر عن 5424 «جراحة يوم واحد» في مستشفى الملك فهد بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى مستشفى الملك فهد بجدة 5424 عملية من جراحات اليوم الواحد وذلك خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضحت صحة جدة أن هذا العدد الكبير من عمليات اليوم الواحد يعود إلى قدرات الكوادر الوطنية العالية على المستوى الطبي والفني في ظل توفر الإمكانات والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، لتصل بنسب نجاح عمليات اليوم الواحد لنسب عالية، خصوصا أن مراكز جراحات اليوم الواحد تتطلب توفر معايير طبية عالية وهذا ما يتمتع به المستشفى.

يذكر أن جراحات اليوم الواحد تسهم في عودة المريض لمنزله بنفس يوم إجراء العملية وكذلك توفير الوقت من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة.