السعودية | هذه فعاليات الأسبوع الأول في موسم الرياض.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم هذه فعاليات الأسبوع الأول في موسم الرياض.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشهد الأسبوع الأول من موسم الرياض فعاليات ترفيهية منوعة تراعي كل الأعمار والفئات وكانت البداية عالمية ليلة أمس الجمعة مع فرقة ال BTS باستاد الملك فهد الدولي شرقي الرياض، وهو أول حفل للفرقة في السعودية وشهد حضوراً كبيراً تصدر معه الحفل الترند العالمي في تويتر.

في حين فاق حضور معرض الصقور والصيد السعودي التوقعات في واجھة الرياض على طريق المطار، مسجلاً في يومه الأول دخول أكثر من 70 ألف زائر للمعرض الذي اعتبره الزوار فريداً من نوعه لهواة الصقور والصيد والتخييم والرحلات البرية، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء القادم.

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كما ينطلق بعد غد الاثنين منتدى صناعة الترفیه، والذي يستمر لمدة يومين ويجمع خبراء الترفيه في العالم بالعاصمة الرياض، إضافة إلى أن الجمهور يترقب فعالية "ويزرد أوف أوز" في الفترة من 16 إلى 26 أكتوبر.

إلى ذلك تتلون سماء الرياض بعروض الألعاب النارية المبهرة في 17 أكتوبر، وعلى صعيد الفنون تُعرض مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد ھنیدي خلال 17-20 أكتوبر.

كما تنظم الهيئة العامة للترفيه مسیرة موسم الرياض في 17 أكتوبر، ثم يختتم الأسبوع الأول بحفلة تجمع الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم الجمعة 18 أكتوبر.