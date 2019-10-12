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نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرة قوات تدعمها تركيا على وسط مدينة رأس العين، اليوم (السبت)، بعدما أعلن مسؤول أمني تركي كبير السيطرة على وسط المدينة.
وأفاد مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في "قسد"، بأن قوات مدعومة من تركيا دخلت حيًّا واحدًا في رأس العين، وهو حي الصناعة، بعد ساعات من القصف التركي العنيف؛ مما استلزم تراجعًا تكتيكيًّا عن تلك المنطقة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار "قامشلو" إلى اشتباكات عنيفة جداً الآن في حي الصناعة، وهو أول حي على الحدود التركية.قسد تركيا
الأكراد ينفون سقوط "رأس العين" في أيدي الأتراكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرة قوات تدعمها تركيا على وسط مدينة رأس العين، اليوم (السبت)، بعدما أعلن مسؤول أمني تركي كبير السيطرة على وسط المدينة.
وأفاد مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في "قسد"، بأن قوات مدعومة من تركيا دخلت حيًّا واحدًا في رأس العين، وهو حي الصناعة، بعد ساعات من القصف التركي العنيف؛ مما استلزم تراجعًا تكتيكيًّا عن تلك المنطقة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار "قامشلو" إلى اشتباكات عنيفة جداً الآن في حي الصناعة، وهو أول حي على الحدود التركية.
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
03:34 PM
بُعيد إعلان مسؤول سيطرةَ أنقرة عليها
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرة قوات تدعمها تركيا على وسط مدينة رأس العين، اليوم (السبت)، بعدما أعلن مسؤول أمني تركي كبير السيطرة على وسط المدينة.
وأفاد مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في "قسد"، بأن قوات مدعومة من تركيا دخلت حيًّا واحدًا في رأس العين، وهو حي الصناعة، بعد ساعات من القصف التركي العنيف؛ مما استلزم تراجعًا تكتيكيًّا عن تلك المنطقة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار "قامشلو" إلى اشتباكات عنيفة جداً الآن في حي الصناعة، وهو أول حي على الحدود التركية.
، الأكراد ينفون سقوط "رأس العين" في أيدي الأتراك ،
المصدر : الخليج 365
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