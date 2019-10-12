، "الجبير": على المجتمع الدولي وقف العمليات العسكرية في سوريا فوراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال كلمته بالاجتماع الطارئ المنعقد بالقاهرة لبحث الهجوم التركي الأخير

ألقى عادل الجبير وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، كلمة اليوم السبت، في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.

وحث "الجبير"، في كلمته، المجتمع الدولي، على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا.

وأضاف "الجبير": نحث المجتمع الدولي على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا.

وكانت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد بدأت اليوم بجامعة الدول العربية؛ بناءً على طلب جمهورية مصر العربية.

وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية.

وسبق عقد الاجتماع اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.الجبير جامعة الدول العربية