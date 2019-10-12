محمد بن مسعود - الدمام - خلال الاجتماع الطارئ المنعقد بالقاهرة بناءً على طلب مقدّم من مصر بدأ، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية. وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية. وسبق عقد الاجتماع اجتماعٌ تشاوري لوزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.جامعة الدول العربية عادل بن أحمد الجبير 12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 03:08 PM خلال الاجتماع الطارئ المنعقد بالقاهرة بناءً على طلب مقدّم من مصر Advertisements بمشاركة "الجبير".. وزراء الخارجية العرب يبحثون العدوان التركي بمشاركة "الجبير".. وزراء الخارجية العرب يبحثون العدوان التركي بدأ، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية. وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية. وسبق عقد الاجتماع اجتماعٌ تشاوري لوزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. الكلمات المفتاحية ، بمشاركة "الجبير".. وزراء الخارجية العرب يبحثون العدوان التركي ،

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