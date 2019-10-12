- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إلى تحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي.
وفي مقابلةٍ مع محطات "آر.تي" الروسية و"سكاي نيوز" عربية و"العربية"، ونقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها أوردتها "رويترز"؛ ذكر الرئيس الروسي أن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".
وأكد "بوتين" أن "القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضًا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو: إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها".بوتين سوريا
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 03:10 PM
أكد استعداد بلاده للمغادرة
دعا الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إلى تحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي.
وفي مقابلةٍ مع محطات "آر.تي" الروسية و"سكاي نيوز" عربية و"العربية"، ونقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها أوردتها "رويترز"؛ ذكر الرئيس الروسي أن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".
وأكد "بوتين" أن "القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضًا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو: إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها".
، "بوتين" يدعو لتحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بوتين" يدعو لتحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.